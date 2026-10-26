Tatvan'da ilk kez modifiyeli araç fuarı düzenlendi, 300 sürücü katıldı - Son Dakika
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Tatvan'da ilk kez modifiyeli araç fuarı düzenlendi, 300 sürücü katıldı

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Tatvan\'da ilk kez modifiyeli araç fuarı düzenlendi, 300 sürücü katıldı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilk kez düzenlenen Modifiyeli Araç Fuarı'nda çevre illerden 300 araç sürücüsü bir araya geldi. Fuarda en bakımlı araçlar seçilirken en çok beğenilen araçların sürücülerine plaket verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen "Modifiyeli Araç Fuarı" ilgi gördü.

Çağlayan Mahallesi'nde düzenlenen fuarda katılımcılar, sergilenen araçları inceledi.

Müzik eşliğinde araçların sürüldüğü fuarda en bakımlı araçlar seçildi, en çok beğenilen araçların sürücülerine plaket verildi.

Modifiyeli araç tutkunlarından Barış Öngen, yaptıkları etkinlikle bölgenin tanıtımına katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Bu tür etkinlikleri ilgili kurumların uygun gördüğü alanlarda düzenlediklerini ifade eden Öngen, şunları kaydetti:

"Bitlis bölgesinde ilk kez Modifiyeli Araç Fuarı düzenleniyor. Bu etkinliği arkadaşlarımızla birlikte yaptık ve çevre illerden 300 araç sürücüsü katılım sağladı. Burada sergilenen araçlardan en güzel şekilde süslenmiş veya aksesuarı en iyi olan araç sürücüsünü ödüllendirdik. Ayrıca, bakımlı araçları inceleme fırsatımız oldu. Sürücülerin ve vatandaşların ilgi gösterdiği araç fuarımıza destek olan tüm arkadaşlarımıza ve güvenliği sağlayan emniyet güçlerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
OtomobilTatvanBitlisGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Tatvan'da ilk kez modifiyeli araç fuarı düzenlendi, 300 sürücü katıldı - Son Dakika
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