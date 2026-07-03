Tatvan'da Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Tatvan'da Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı

03.07.2026 17:36
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Van Gölü'nde mahsur kalan 7 kişi deniz polisleri tarafından kurtarıldı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde mahsur kalan, 3'ü çocuk 7 kişi, deniz polisleri tarafından kurtarıldı.

Tatvan ilçesi Kıyıdüzü köyü açıklarında, dün akşam, içerisinde 3'ü çocuk 7 kişinin bulunduğu botun gölde mahsur kaldığı ihbarı üzerine, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. KB-1302 kodlu polis botu bölgeye sevk edildi. Mahsur kalan kişilere ulaşan deniz polisleri, ilk kontrollerinde 7 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Botta bulunanlar, polis botuna alınıp Tatvan Polis Kampı yerleşkesindeki iskeleye getirildi ve burada güvenli şekilde karaya çıkarıldı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu bildirdi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: DHA

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