Tatvan'da örnek imam gönülleri fethediyor - Son Dakika
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Tatvan'da örnek imam gönülleri fethediyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde görev yapan imam hatip Emrah Kaplan, camiye gelemeyen engelli vatandaşların evlerine giderek hutbe okuyor. Engelli rampası olmayan camide namaz kılamayan engelli vatandaşları her cuma günü ziyaret eden Kaplan, bu davranışıyla takdir topluyor. Ayrıca, gençlere yönelik de çeşitli faaliyetler düzenleyen Kaplan, köy halkının gönlünde taht kurmuş durumda.

21.06.2024 15:51
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Tatvan'da örnek imam gönülleri fethediyor

Tatvanlı imam, camiye gelemeyen engelli vatandaşların evlerine giderek hutbe okuyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde imam hatip olarak görev yapan Emrah Kaplan, her cuma günü camiye gelme imkanı olmayan engelli vatandaşların evlerine giderek hutbe okuyor.

Tatvan ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Benekli köyünde 3 yıldır imam hatip olarak görev yapan Emrah Kaplan, camide engelli rampasının olmamasından dolayı gelemeyen engelli vatandaşları her cuma günü evlerinde ziyaret ederek hutbe okuyor. Cuma namazından önce veya sonra ev ahalisinin müsaitliğine göre evlere giderek engelli vatandaşlara hutbe okuyan Kaplan, bu davranışıyla herkesin takdirini topluyor.

3 yıldır Benekli köyünde imam hatip olarak görev yaptığını ve çeşitli sosyal faaliyetlerle köylünün gönlünde taht oluşturduğunu söyleyen İmam Hatip Emrah Kaplan, "200 hanelik Benekli köyüne 3 yıl önce atandım. Atandığım ilk günlerde engelli kardeşlerimin yol kenarlarında kıbleye dönüp namaz kıldıklarını gördüm. Camimizin engelli rampası yapılmadığından dolayı engelli kardeşlerimizin camiye gelmeleri konusunda engel teşkil ettiği için ben de Cuma günleri bu engelli kardeşlerimi evlerinde ziyaret edip Cuma hutbesini okumaya başladım. Köylülerden çok güzel dönüşler aldım. Köyde sadece engelli kardeşlerimize yönelik değil, gençlere de yönelik çalışmalarımız oldu. Gençlerimize yönelik de Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden kendi alanında uzman hocaları köye getirip 15 günde bir köyümüze sohbete davet edip gençlerin ve köylülerin bilinçlenmesi açısından faydalı hizmetlerimiz oldu" dedi.

2016'da geçirmiş olduğu iş kazasından sonra yatağa bağlı olduğunu söyleyen Akif Ağır ise "Geçirmiş olduğum kazadan sonra Cumaları camiye gidemiyorum. Sağ olsun cami imamı Emrah hocamız evimize kadar gelip bizlere vaaz veriyor, hutbe okuyor. Hocamızdan çok memnunuz. Yetkililerden engelli rampasını talep ediyoruz. En azından camiye gidip ibadetlerimizi yapmış oluruz" dedi.

Köylüler ise imamları Emrah Kaplan'ın bu hizmetinden memnun olduğunu dile getirdiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tatvan'da örnek imam gönülleri fethediyor - Son Dakika

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