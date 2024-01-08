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Tatvan'da otobüste uyuşturucu operasyonu: 73 kapsül metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Tatvan'da otobüste uyuşturucu operasyonu: 73 kapsül metamfetamin ele geçirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yapılan yol kontrolünde durdurulan bir otobüste, yabancı uyruklu bir yolcunun midesinde 73 kapsül halinde 550 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli tutuklandı.

Tatvan\'da otobüste uyuşturucu operasyonu: 73 kapsül metamfetamin ele geçirildi
08.01.2024 - 17:15,  Güncelleme: 17:17
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BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, yol kontrolünde durdurulan otobüsteki yabancı uyruklu yolcunun midesindeki 73 kapsül halinde 550 gram metamfetamin, çekilen röntgende tespit edildi. Şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan yolcu otobüsü arandı. Ekipler, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken yabancı uyruklu bir kişinin üstünü aradı. Hastaneye götürülen şüphelinin röntgeni çekildi. Yolcunun mide ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edildi. İlaç verilen yolcu, 73 kapsül halinde 550 gram metamfetamini doğal yollarla çıkardı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tatvan'da otobüste uyuşturucu operasyonu: 73 kapsül metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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