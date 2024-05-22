Bitlis\'in Tatvan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede aralıklarla devam eden sağanağın ardından akşam saatlerinde dolu etkili oldu.

Cumhuriyet Caddesi'nin bazı bölgelerinde sağanak ve dolu nedeniyle oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara yol açtı.

Vatandaşlar, yağıştan korunmak için saçakların altına ve iş yerlerine sığındı.

Yağış nedeniyle sürücülerin ilerlemekte zorlandığı ilçede, bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri, suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı.

Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, 10 iş makinesi ve 55 personelle cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etme ve tıkanan mazgalları açma çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.