Tatvan'da TIR ve İş Makinesi Çarpıştı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sebze yüklü tır ile iş makinesinin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Tatvan-Van kara yolunun Bolalan köyü yakınlarında sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen sebze yüklü tır ile iş makinesi (vinç donanımlı yol bakım aracı) çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i ağır 3 kişi ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen iki araç ile yola savrulan sebze kasaları nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.