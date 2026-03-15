Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamyonun çarptığı yaya ağır yaralandı.
Cumhuriyet Bulvarı'nda H.Ç'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan C.A'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan yaya, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tatvan'da Yaya Kamyonun Çarpmasıyla Ağır Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?