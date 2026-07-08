Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Tatvan-Van kara yolu Koyluca köyü yakınında, Selçuk Karabulut'un kullandığı 34 BOL 221 plakalı otomobil, İbrahim Halil Coşkun'un idaresindeki 34 EFZ 694 plakalı otomobille çarpıştı, ardından park halindeki 06 GD 419 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Karabulut ile aynı araçtaki 4 kişi, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tatvan'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?