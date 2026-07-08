Tatvan'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tatvan'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

08.07.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatvan'da 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerinde.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Tatvan-Van kara yolu Koyluca köyü yakınında, Selçuk Karabulut'un kullandığı 34 BOL 221 plakalı otomobil, İbrahim Halil Coşkun'un idaresindeki 34 EFZ 694 plakalı otomobille çarpıştı, ardından park halindeki 06 GD 419 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Karabulut ile aynı araçtaki 4 kişi, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer’de yakalandı 12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı
Mersin’de TIR’lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Mersin'de TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı
“Yok artık“ dedirten görüntü Tuvalet kullanmak 500 TL "Yok artık" dedirten görüntü! Tuvalet kullanmak 500 TL
İzmir’de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu İzmir'de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu
Aydın’da orman yangını 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var Aydın'da orman yangını! 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var

16:03
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız
16:01
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay Ukrayna’ya 70 milyar avroluk destek
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
15:41
NATO Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
15:26
NATO Zirvesi’nde kritik temas Erdoğan, Macron ile görüştü
NATO Zirvesi'nde kritik temas! Erdoğan, Macron ile görüştü
15:12
Trump’a bak sen Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
15:09
Trump doğrudan Erdoğan’ın yanına gitti İşte 4’lü mini zirvede konuşulanlar
Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü mini zirvede konuşulanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 16:08:02. #7.12#
SON DAKİKA: Tatvan'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.