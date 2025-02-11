Tatvan Kız Futbol Takımı Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tatvan Kız Futbol Takımı Şampiyonluk Peşinde

Tatvan Kız Futbol Takımı Şampiyonluk Peşinde

Tuğ Ortaokulu Kız Futbol Takımı, Türkiye şampiyonluğu hedefiyle bölge turnuvasına hazırlanıyor.

11.02.2025 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Tuğ Ortaokulu Kız Futbol Takımı, bu yıl Türkiye şampiyonluğu hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Geçen yıl Küçükler Kız Futbol Turnuvası'nda Türkiye üçüncüsü olan, bu yıl da il genelinde düzenlenen okullar arası futbol turnuvasında birinci olan kız futbolcular, bölge müsabakalarına hazırlanıyor.

Okulun beden eğitimi öğretmeni ve takımın antrenörü Servet Akgün, yaklaşık 30 sporcuyla turnuvaya hazırlandıklarını söyledi.

İl birincisi olan takımın bölge turnuvasına hazırlandığını belirten Akgün, "Türkiye şampiyonasını da hedefliyoruz. Daha sonra ana lig başlayacak. Ona katılım için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu takımımız geçen yıl Türkiye üçüncüsü olmuştu. Şimdi de Türkiye şampiyonu olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Sporculardan Nisanur Sezer ise rakiplerini yenerek il birincisi olduklarını bildirerek, "Şimdi de hedefimiz Türkiye finalleri. O yüzden çok çalışıyoruz. Geçen yıl Türkiye üçüncüsü olduk. Bu yıl ki hedefimiz Türkiye birinciliği. Kendimize güveniyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Türkiye, Güncel, Tatvan, Futbol, bitlis, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan Kız Futbol Takımı Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 21:44:45. #1.12#
SON DAKİKA: Tatvan Kız Futbol Takımı Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.