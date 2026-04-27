TAV Havalimanları 2026 ilk çeyrekte 19 milyon yolcu ağırladı - Son Dakika
TAV Havalimanları 2026 ilk çeyrekte 19 milyon yolcu ağırladı

27.04.2026 22:19
TAV Havalimanları, yılın ilk çeyreğinde toplam 19 milyon yolcuya hizmet verdiğini ve konsolide cirosunun 361 milyon avro olduğunu açıkladı.

TAV Havalimanları, 2026'nın ilk çeyreğinde dış hatlarda 10,4 milyon, iç hatlarda 8,6 milyon olmak üzere toplam 19 milyon yolcu ağırladı. Yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarken, konsolide ciro 361 milyon avro oldu.

İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, artan küresel belirsizliklere rağmen çeşitlendirilmiş portföy sayesinde etkileri sınırladıklarını belirtti. Ankara'da dış hat trafiği yüzde 23 artarken, Antalya'da yeni terminalin devreye girmesiyle kapasite arttı. Almatı'da ise jet yakıtı politikasındaki değişiklikler ilk çeyrekte baskı yarattı, ancak orta vadede trafik büyümesi bekleniyor.

Kaptan, şirketin 1,3 milyar lira temettü dağıtımını onayladığını ve beş yıllık stratejik planlamaya başladıklarını açıkladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel TAV Havalimanları 2026 ilk çeyrekte 19 milyon yolcu ağırladı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 22:30:37. #.0.4#
SON DAKİKA: TAV Havalimanları 2026 ilk çeyrekte 19 milyon yolcu ağırladı - Son Dakika
