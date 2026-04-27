TAV Havalimanları 2026 ilk çeyrekte 19 milyon yolcu ağırladı

TAV Havalimanları, 2026'nın ilk çeyreğinde dış hatlarda 10,4 milyon, iç hatlarda 8,6 milyon olmak üzere toplam 19 milyon yolcu ağırladı. Yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarken, konsolide ciro 361 milyon avro oldu.

İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, artan küresel belirsizliklere rağmen çeşitlendirilmiş portföy sayesinde etkileri sınırladıklarını belirtti. Ankara'da dış hat trafiği yüzde 23 artarken, Antalya'da yeni terminalin devreye girmesiyle kapasite arttı. Almatı'da ise jet yakıtı politikasındaki değişiklikler ilk çeyrekte baskı yarattı, ancak orta vadede trafik büyümesi bekleniyor.

Kaptan, şirketin 1,3 milyar lira temettü dağıtımını onayladığını ve beş yıllık stratejik planlamaya başladıklarını açıkladı.