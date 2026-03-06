Tavşanlı'da Araç Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Son Dakika

Tavşanlı'da Araç Kazası: 3 Yaralı

Tavşanlı\'da Araç Kazası: 3 Yaralı
06.03.2026 21:09
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç dere yatağına uçtu, 3 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri köprü korkuluklarını aşarak dere yatağına uçtu. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kuruçay yolu üzerindeki Marangozlar sitesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İ.U. yönetimindeki 43 U 3804 plakalı otomobil ile S.B. idaresindeki 43 ADJ 361 plakalı otomobil köprüde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 43 U 3804 plakalı otomobil, köprü korkuluklarını yıkarak dere yatağına uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, her iki aracın sürücüleri İ.U. ve S.B. ile dereye uçarak yan yatan araçta yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tavşanlı'da Araç Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Tavşanlı'da Araç Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
