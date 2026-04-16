Tavşanlı'da İş Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tavşanlı'da İş Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

Tavşanlı\'da İş Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti
16.04.2026 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ağaç kesimi sırasında üzerine tomruk düşen işçi Zeki Karabulut hayatını kaybetti.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda gerçekleştirilen kesim çalışmaları sırasında üzerine tomruk düşen işçi Zeki Karabulut, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, Tavşanlı ilçesine bağlı Çamalan köyü yakınlarındaki ormanlık arazide meydana geldi. Bölgede devam eden ağaç kesim işlerinde çalışan Zeki Karabulut, dev tomruğun altında kaldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede ağır tomruğun altında kalan Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Karabulut'un cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İş Kazası, Güvenlik, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavşanlı'da İş Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 20:00:02. #7.12#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da İş Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.