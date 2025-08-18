Tavşanlı'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Tavşanlı'da Kaza: 2 Yaralı

Tavşanlı\'da Kaza: 2 Yaralı
18.08.2025 18:59
Kütahya-Tavşanlı karayolunda meydana gelen kazada 75 ve 74 yaşındaki çift yaralandı.

Tavşanlı karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Yaşar Y. (75) ve eşi Emine Y. (74) yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kütahya-Tavşanlı karayolunun 19'uncu kilometresinde bulunan Yoncalı kavşağında meydana geldi. Yoncalı yönünden çevreyoluna çıkan Yaşar Y. idaresindeki 43 AAJ 137 plakalı otomobil, Tavşanlı'dan kent merkezi yönüne giden Halil İbrahim D. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından Yaşar Y.'nin aracı refüjdeki trafik levhasına çarparak dururken, Yaşar Y. ile eşi Emine Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Tavşanlı, Kütahya

18:02
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
