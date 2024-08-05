Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaan Çağlar (22) yönetimindeki 43 AEZ 243 plakalı motosiklet, Tunçbilek beldesine bağlı Kayaarası köyünde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan Çağlar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Tavşanlı'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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