Tavşanlı'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Moymul Mahallesi'nde bulunan Taşkent Parkı'nda iki grup arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle ateş edilen İ.T. (15) ve İ.Y. (21), yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheliler A.Ç, Ö.Ç, E.A, K.K, H.G. ile yaşları küçük M.A.Ö. ve Y.Ş, Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?