Tavşanlı\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 58 bin 888 sentetik ecza ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Uşak'a sentetik ecza sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine şüphelilerin bulunduğu iki aracı durdurdu.

Araçların birinde yapılan aramada, 58 bin 888 sentetik ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E. (27), Y.Y. (32), M.Ö. (25), İ.D. (23) ve B.Ş. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.