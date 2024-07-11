Tavşanlı\'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.
Tavşanlı ilçesine bağlı Üyücek köyünde yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına 5 arazöz, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, 8 hizmet aracı, itfaiye, dozer ve 50 personelden oluşan ekiple müdahale edildi. Erken müdahale sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 1 hektar alandaki ağaçlar zarar gördü.
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