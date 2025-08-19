Tavuk, ördek yavrularına annelik yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tavuk, ördek yavrularına annelik yapıyor

Tavuk, ördek yavrularına annelik yapıyor
19.08.2025 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'daki bir tavuk, kuluçkaya yattığı ördek yumurtalarından çıkan yavrulara bakan bir annelik sergiliyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde kuluçkaya yattığı yumurtalardan ördek yavruları çıkan tavuk, ördeklere kendi yavruları gibi bakıyor.

Suluova ilçesinde yaşayan ve kendisine tavuk, ördek ve köpeklerden oluşan küçük bir çiftlik kuran Ümit Çetin (41), ilginç bir olayla karşılaştı.

Kuluçkaya yatan tavuğunun altındaki yumurtalar kırılınca ördek yavrularının çıktığını gören Çetin, şaşkınlık yaşadı.

Tavuğunun kendi yumurtaları yerine ördek yumurtalarının üzerinde kuluçkaya yattığını fark eden Çetin, tavuğun yumurtadan çıkan ördek yavrularını kendi yavruları gibi sahiplendiğini gördü.

Çetin, AA muhabirine, 6 yavru ördeğin tavuğu annesi sandıklarını ve peşinden bir an olsun ayrılmadıklarını söyledi.

Tavuğun da yavru ördeklere annelik yaptığını anlatan Çetin, "Altı tane yumurta üstünde yatıyordu. Bir ay yattı, şok oldum civcivler çıktığında, baktım hepsi ördek. Yıllardır besliyorum hiç denk gelmedim. Şu anda 15 günlük oldular. Büyüttü tavuk da güzel bakıyor, ilgileniyor. Şoktayız, ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Her gün gece olunca altına alıyor hepsini. Yem attığım zaman hepsini çağırıyor. Yıllardır hayvan beslemiştim, hiç başıma böyle bir şey gelmemişti. İlk defa böyle bir olayla karşılaştık. Mutluyuz. Tavuk da mutlu, yavruları da mutlu. Hepsi geziyorlar çiftlikte." dedi.

Çiftlikte sevimli görüntüler oluşturan tavuk ve ördek yavrularının görenleri gülümsettiğini ifade eden Çetin, çiftliğinde 15 ördek, yeni doğan 6 ördek yavrusu, 8 horoz, 15 tavuk, 9 tane de köpek bulunduğunu aktardı.

???????

Kaynak: AA

Ümit Çetin, Hayvanlar, Çiftlik, Suluova, amasya, Güncel, Yaşam, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavuk, ördek yavrularına annelik yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Kaynanalar’ın ’Döndü’sü Defne Yalnız, 31 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor
Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünde korkunç iddia Düştüğü yer görüntülendi Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi
Metrelerce yüksekten düşen araç iki kişiye mezar oldu Metrelerce yüksekten düşen araç iki kişiye mezar oldu
Çiftlik sahibi çalışanının üzerine yetiştirdiği aslanı saldırttı Çiftlik sahibi çalışanının üzerine yetiştirdiği aslanı saldırttı
Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı
Ünlülerin mücevhercisi Ersan Gülmez gözaltına alındı Ünlülerin mücevhercisi Ersan Gülmez gözaltına alındı
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
11:47
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıktı
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 12:15:33. #7.13#
SON DAKİKA: Tavuk, ördek yavrularına annelik yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.