Tavuk, ördek yavrularına annelik yapıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde kuluçkaya yattığı yumurtalardan ördek yavruları çıkan tavuk, ördeklere kendi yavruları gibi bakıyor.

Suluova ilçesinde yaşayan ve kendisine tavuk, ördek ve köpeklerden oluşan küçük bir çiftlik kuran Ümit Çetin (41), ilginç bir olayla karşılaştı.

Kuluçkaya yatan tavuğunun altındaki yumurtalar kırılınca ördek yavrularının çıktığını gören Çetin, şaşkınlık yaşadı.

Tavuğunun kendi yumurtaları yerine ördek yumurtalarının üzerinde kuluçkaya yattığını fark eden Çetin, tavuğun yumurtadan çıkan ördek yavrularını kendi yavruları gibi sahiplendiğini gördü.

Çetin, AA muhabirine, 6 yavru ördeğin tavuğu annesi sandıklarını ve peşinden bir an olsun ayrılmadıklarını söyledi.

Tavuğun da yavru ördeklere annelik yaptığını anlatan Çetin, "Altı tane yumurta üstünde yatıyordu. Bir ay yattı, şok oldum civcivler çıktığında, baktım hepsi ördek. Yıllardır besliyorum hiç denk gelmedim. Şu anda 15 günlük oldular. Büyüttü tavuk da güzel bakıyor, ilgileniyor. Şoktayız, ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Her gün gece olunca altına alıyor hepsini. Yem attığım zaman hepsini çağırıyor. Yıllardır hayvan beslemiştim, hiç başıma böyle bir şey gelmemişti. İlk defa böyle bir olayla karşılaştık. Mutluyuz. Tavuk da mutlu, yavruları da mutlu. Hepsi geziyorlar çiftlikte." dedi.

Çiftlikte sevimli görüntüler oluşturan tavuk ve ördek yavrularının görenleri gülümsettiğini ifade eden Çetin, çiftliğinde 15 ördek, yeni doğan 6 ördek yavrusu, 8 horoz, 15 tavuk, 9 tane de köpek bulunduğunu aktardı.

