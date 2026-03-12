Tavuk Yumurtası ve Eti Üretimi Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tavuk Yumurtası ve Eti Üretimi Arttı

12.03.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre, ocak ayında tavuk yumurtası üretimi yüzde 15,1, eti ise yüzde 2,4 arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 15,1, tavuk eti üretimi yüzde 2,4 arttı.

TÜİK, 2026 yılı ocak ayına ilişkin "Kümes Hayvancılığı Üretimi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ocak ayıda tavuk eti üretimi 238 bin 794 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,90 milyar adet oldu.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretiminde yüzde 15,1, kesilen tavuk sayısında yüzde 3,0, tavuk eti üretiminde ise yüzde 2,4 artış gerçekleşti.

Bir önceki ay 253 bin 993 ton olan tavuk eti üretimi ocak ayında yüzde 6,0 oranında azalarak 238 bin 794 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 860 milyon 594 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ocak ayında yüzde 2,2 oranında artarak 1 milyar 902 milyon 299 bin adet oldu.

Kaynak: ANKA

Tavuk Yumurtası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavuk Yumurtası ve Eti Üretimi Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı’dan haber var Ailesi konuştu Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı'dan haber var! Ailesi konuştu
Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet’e akın edecek Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Yolun sonu 4 ünlü telefon artık tarih oluyor Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 11:34:36. #7.12#
SON DAKİKA: Tavuk Yumurtası ve Eti Üretimi Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.