Tavuklar Kene Sorununu Çözmeye Yardımcı - Son Dakika
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Tavuklar Kene Sorununu Çözmeye Yardımcı

03.06.2025 16:03
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Sivas'ta vatandaşlar, keneyle mücadelede bahçelerine tavuk salarak doğal çözüm buldu.

Kene kabusuna tavuklu çözüm

-Doğal kene savar olan tavuklar saatte ortalama 60 kene yiyerek keneyle mücadeleye ciddi katkı sunuyor

SİVAS - Sivas'ta artan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları sonrası vatandaşlar, bahçelerine tavuk salarak kenelerle ilaçlama yapmadan doğal yönden mücadele ediyor.

Sivas'ta kenelerden insanlara geçen hastalığı nedeni ile son günlerde yaşanan ölümler halkı tedirgin ederken, keneyle mücadele arayışları da devam ediyor. Keneyle mücadelede en etkin rolü kanatlı hayvanlar üstleniyor. Özellikle doğaya keklik ve bıldırcın gibi kuş türleri salınarak keneyle mücadele ediliyor. Vatandaşlar ise bahçelerinde tavuk besleyerek keneye karşı tedbir almaya çalışıyor.

"Keneler tavukları da kendilerine taşıyıcı olarak kullanabilir, onlardan kan emebilirler"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Ziya Oğrak, bir tavuğun saatte ortalama 60 kene yediğine dikkat çekip, "Keneler yüzyıllardır doğada varlığını sürdüren canlılardır. Bugün dünyada 900'ün üzerinde kene türü bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 30 farklı türü insan sağlığı açısından tehlikeli olan KKKA hastalığına neden olan türlerdir. Son yıllarda kene vakalarının artışında en büyük etkenlerden biri küresel ısınmadır. Yapılan araştırmalar birçok kanatlı türünün kene gibi hayvanları tükettiğini göstermektedir. Tavukların da keneleri yediğine dair çalışmalar var. Bu çalışmalara göre bir tavuk, ortalama bir saat içinde yaklaşık 60 tane kene yiyebilir. Günün uzunluğu, tavuğun yayılma süresi ve kene popülasyonunun yoğunluğuna bağlı olarak bir tavuğun günde ortalama bin tane kene yiyebileceği görülmektedir. Ancak tavukların ve diğer kanatlıların doğadaki kene popülasyonunu tamamen yok edeceğini söylemek doğru değildir. Küçük bahçeler için tavuklar önerilebilir. Fakat bu tavukların veteriner hekimler tarafından önerilen ilaçlarla ilaçlanarak bahçeye salınmasını tavsiye ediyoruz. Keneler tavukları, tavşanları ve bazı fare türlerini de kendilerine taşıyıcı olarak kullanabilir ve onlardan kan emebilirler. Geniş arazilerin kimyasallarla ilaçlanarak kenelerle etkili şekilde mücadele edilmesi de pek mümkün değildir. Keneleri dünyadan tamamen yok etmek imkansızdır" şeklinde konuştu.

"Tavukları saldık, kenelerden kurtulduk"

Keneden korunmak için bahçelerine tavuk aldıklarını ifade eden Hakan Yıldırım isimli vatandaş, "Keneyi en çok keklik, bıldırcın gibi hayvanlar yiyordu. Kaçak avlanmalarda avcılar da onları vurdu. Bu sene de çok fazla kene artışı oldu. Biz de bahçemize tavuk beslemeye karar verdik. Tavuklar, kene gibi zararlı böcekleri yediği için biz de kendimizi güvende hissediyoruz. Biz bu tavuklar sayesinde bahçemizde rahatça gezebiliyoruz, keyifli vakit geçirebiliyoruz. Tavuklar bir nevi kene savar. Tavuklar sayesinde bahçemizi ilaçlamaya da gerek duymuyoruz. Tavuklar, bahçesi olan her eve şart. Tavukları saldık, kenelerden kurtulduk" dedi.

Kaynak: İHA

Güncel, Sağlık, Tarım, Çevre, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavuklar Kene Sorununu Çözmeye Yardımcı - Son Dakika

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