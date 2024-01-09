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Tavuklarına zarar veren tilkiyi yakalayan adam, hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı - Son Dakika
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Tavuklarına zarar veren tilkiyi yakalayan adam, hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan Mahmut Motor, yaklaşık 2 aydır tavuklarını telef eden tilkiyi kümeste yakaladı. Tilkiyi zarar vermemesi için ayağını ve ağzını bağlayan Motor, hava aydınlanınca hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tavuklarına zarar veren tilkiyi yakalayan adam, hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı
09.01.2024 - 14:27,
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaklaşık 2 aydır tavuklarını telef eden tilkiyi kümeste yakalayan Mahmut Motor, hayvanı tekrar doğal yaşam alanına bıraktı.

Kurucova Mahallesi'nde yaşayan Motor'un kümesindeki yaklaşık 20 tavuk iki ayda telef oldu.

Gece seslerin gelmesi üzerine kontrol ettiği kümeste tilkiyi yakalayan Motor, hayvanı zarar vermemesi için ayağını ve ağzını bağladıktan sonra hava aydınlanınca doğal yaşam alanına bıraktı.

Cep telefonuyla görüntülendi

Tilkinin kümeste yakalanması ve doğaya bırakılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, tavuğu kümeste yakalayan Motor'un, "Tavuklarımın düşmanını buldum, yakaladım. Tavuklarımı yedi ama kendini de yakaladım." sözleri ve doğaya salması yer alıyor.

Kaynak: AA
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Doğanşehir, Malatya, Hayvanlar, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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