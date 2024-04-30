Tavus kuşları emin ellerde - Son Dakika
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Tavus kuşları emin ellerde

Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kontroller sonucu bir kamyonun kasasında ele geçirilen 5 tavus kuşu, rehabilite edilmek üzere Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne getirildi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, burada hayvanlara rehabilitasyon ve ev sahipliği yapacaklarını belirtti ve ayrıca merkezin kaçak yollarla ülkeye sokulan hayvanları da barındırdığını söyledi.

30.04.2024 23:19
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(VAN - ÖZEL)Tavus kuşları emin ellerde

VAN - Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen kontroller sonucu bir kamyonun kasasında ele geçirilen 5 tavus kuşu rehabilite edilmek üzere Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne getirildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekipleri, Beyazağaç Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonetin kasa içerisinde çuvallar içerisine saklanmış 5 adet tavus kuşu olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından el konulan tavus kuşlarını Doğa Koruma Milli Parklar Yüksekova Şefliği personeline teslim edildi.. Tavus kuşları daha sonra rehabilite edilmek üzere Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne getirildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, kaçak yollarla ülkemizi getirilen tavus kuşları olduğu ihbarı üzerine Doğa Koruma Milli Parklar Yüksekova Şefliği ekipleri tarafından jandarmadan teslim alınıp merkez müdürlüğüme getirildi. B ibrada bu hayvanlara sadece rehabilitasyonları ve ev sahipliğini yapacağız. Rehabilitasyon merkezimiz Van Gölü havzasında, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı, Siirt, Hakkari, Bitlis, Van ve Muş illeri çevresindeki hayvanların rehabilitasyonu ve tedavilerini yapıp doğaya gönderilmekte. Yaban hayvanı olmayıp ta bazen kaçak yollarla izinsiz halde yurda sokulan hayvanları da yedi emin olarak merkezimizde barındırıyoruz" dedi.

DKMP 14. Bölge Müdürlüğü'nün getirmiş olduğu hayvanların refahını sağlayıp hem misafir ediyoruz, hem de ekolojik dengede yeri varsa gidebilecek yerleri varsa gönderdiklerini ifade eden Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Son zamanlardaki politikamız yerimiz müsait. Burada yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Hem tavus kuşları, hem de başka kuşlar için alan oluşturarak burada minyatür küçük bir doğal yaşam alanı oluşturup Van Gölü havzasındaki bütün hayvanların yaşayabileceği habitatı oluşturuyoruz ve burada misafir ediyoruz. Eğer doğaya dönebilecekler olursa doğaya salıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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