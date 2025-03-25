Taxkorgan\'da Kültürel Turizm Hareketliliği

TAXKORGAN, 25 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Taxkorgan Tajik Özerk İlçesi zengin somut olmayan kültürel mirasıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

İlçe, turizmi canlandırmak ve ilkbahar döneminde ziyaretçi çekmek amacıyla geleneksel etnik kültürü ile doğal güzelliklerini bir araya getiriyor. Bu kapsamda, somut olmayan kültürel miras gösterilerinin yanı sıra çeşitli kültürel ve sportif etkinlikler düzenleniyor.