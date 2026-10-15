Taybe'de İsrailliler, Naim'in hasadını engelleyip ağaçlarını kırıp mahsulünü çaldı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı Taybe beldesinde Filistinli çiftçi Beşir Naim'in arazisine ulaşmasını engelledikten sonra asırlık zeytin ağaçlarını kırdı ve mahsulünü çaldı.

Kendi arazisine rahatça ulaşamayan Naim, fanatik İsraillilerin zeytin ağaçlarının dallarını kırdığını ve mahsulünün bir bölümünü çaldığını belirterek, kalan mahsulü de kaybetmekten ve ağaçların veriminin gelecek yıllarda düşmesinden endişe ediyor.

AA muhabirine konuşan Naim, 6 dönümlük arazisinde asırlık Rumi zeytin ağaçlarından yılda yaklaşık 40 teneke (16 ila 20 kilogram arasında) zeytinyağı elde ettiğini söyledi.

Bölgedeki gaspçı İsrailliler yüzünden arazisine ulaşamadığını aktaran Naim, zeytinlerini zamanında toplayamadığını, ağaçlarıyla ilgilenemediğini ve bu sezonki hasadın ziyan olma tehdidi altında olduğunu kaydetti.

"Bu zeytin hasadı değil, intikam"

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına işaret eden Naim, 3 gün önce ağaçlarının dallarının kırıldığını, zeytinlerin yere saçıldığını, hasatta kullanılan örtüler ile bazı eşyalarının çalındığını anlattı.

İsraillilerin yalnızca zeytinlerini çalmakla yetinmediğini dile getiren Naim, gördüğü manzarayı, "Zeytin ağaçlarının tamamı kırılmıştı. Meyveleri gelişigüzel toplanmış, dalları kırılarak tahrip edilmişti." sözleriyle aktardı.

Naim, saldırgan İsraillilerin ağaçlara çıkarak dallara sopalarla vurduğunu belirterek, yere düşen zeytinlerin bir bölümünün alındığını, kalanının ise araziye saçılmış halde bırakıldığını söyledi.

"Bu zeytin hasadı değil, intikam." diyen Naim, yapılanların yalnızca mahsulü toplama değil, ağaçları da tahrip etme amacı taşıdığını vurguladı.

Naim, arazisinin kendisi için yalnızca geçim kaynağı olmadığını dile getirerek, sürekli bakım yaptığı toprağını "sahip olduğu en değerli şey" ve "üzerine titrediği gözdesi" olarak nitelendirdi.

Ağaçların yeniden verimli hale gelmesi yıllar sürebilir

Kaybının yalnızca bu sezonun mahsulüyle sınırlı olmadığını söyleyen Filistinli çiftçi, asırlık ağaçlarda meydana gelen hasarın gelecek yıllardaki üretimi de olumsuz etkilemesinden endişe ediyor.

Naim, hasarlı ağaçların bakımının uzun zaman alacağına dikkati çekerek, "Ağaçları yeniden budayıp iyileştirmek istersem verimlerini geri kazanmaları 2 ya da 3 yıl sürecek." dedi.

Arazisine ulaşması ve zeytinlerini toplaması engellenen Naim, bu sezonun kendisi açısından fiilen sona erdiğini ve uğradığı zarar nedeniyle iki sezonluk üründen yararlanamayacağını ifade etti.

Bazı ağaçlardaki zeytinlerin henüz toplanmadığını kaydeden Naim, kalan mahsulün çalınmasından, ağaçların yeniden tahrip edilmesinden veya hasat sezonu sona erene kadar araziye erişiminin engellenmesinden kaygı duyuyor.

Yardıma gelen barış aktivistleri de bölgeden çıkarıldı

Barış aktivistleri, kalan zeytinleri kurtarabilmek amacıyla Naim'e hasatta yardım etmek üzere bölgeye geldi.

Ancak Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin aktivistleri bölgeden çıkarması üzerine hasada devam edilemedi.

Naim, arazisinde meydana gelen zarara rağmen kalan zeytinleri toplayabilmek için geri dönmeyi umuyor ve Filistinli çiftçilere koruma sağlanmasını istiyor.

Hasat sezonunun bitmesine az bir süre kaldığını ifade eden Naim, "Bize koruma sağlanmasını istiyorum. Bu koruma, Avrupalı dayanışma aktivistlerinden ya da arazilerimize giderken bize eşlik edebilecek herhangi bir taraftan olabilir." şeklinde konuştu.

Filistinli adamın yaşadıkları, fanatik İsraillilerin tarım arazilerini, ağaçları ve mahsulleri hedef alan saldırıları altında Filistinli çiftçilerin zeytin hasadı döneminde karşılaştığı güçlükleri ortaya koyuyor.

Hristiyan nüfusun çoğunlukta olduğu Taybe saldırıların hedefinde

İşgal altındaki Batı Şeria'da Hristiyan nüfusun çoğunlukta olduğu önde gelen yerleşimlerden Taybe'de kiliseler ile dini ve tarihi alanlar bulunuyor. Tarım ve turizm de belde sakinlerinin bir bölümünün geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Son aylarda beldedeki evleri, arazileri ve geçim kaynaklarını hedef alan İsraillilerin saldırıları arttı. Yerel yetkililer ve Hristiyan dini çevreler, saldırıların sürmesinin daha fazla aile ve genci göç etmeyi düşünmeye yönelttiği uyarısında bulundu.

İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta Taybe'yi "kapalı askeri bölge" ilan etti. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde bu kararla İsrailli yerleşimcilerin saldırılarının engellenmesinin amaçlandığı öne sürüldü.

Karar kapsamında, Taybe'de yaşamayan İsrailliler ile yabancıların girişine yasak getirildi.

Taybe Belediye Başkanı ise söz konusu uygulamanın bölge sakinlerine gerekli korumayı sağlamadığını, turizme ve ziyaretçilere bağlı gelir kaynaklarına zarar verdiğini belirtti.

Belde sakinleri ve din adamları da karara rağmen yerleşimcilerin Taybe arazilerine gelmeyi sürdürdüğünü aktardı.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti, 12 Ekim'de, bu ayın başından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen, zeytin hasadı sezonuyla bağlantılı 136 saldırının belgelendiğini duyurmuştu.

Genellikle ekim ayının başında başlayıp kasım ayının sonuna kadar süren zeytin hasadı, binlerce Filistinli ailenin başlıca geçim kaynakları arasında yer alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.