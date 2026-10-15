Taybe'de İsrailliler, Naim'in hasadını engelleyip ağaçlarını kırıp mahsulünü çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taybe'de İsrailliler, Naim'in hasadını engelleyip ağaçlarını kırıp mahsulünü çaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Şeria'nın Taybe beldesinde Filistinli çiftçi Beşir Naim'in arazisine erişmesi engellendi, asırlık zeytin ağaçları kırılıp mahsulünün bir kısmı çalındı. Naim kalan ürününü ve ağaçların verimini kaybetmekten endişe ederken, yardıma gelen barış aktivistleri bölgeden çıkarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı Taybe beldesinde Filistinli çiftçi Beşir Naim'in arazisine ulaşmasını engelledikten sonra asırlık zeytin ağaçlarını kırdı ve mahsulünü çaldı.

Kendi arazisine rahatça ulaşamayan Naim, fanatik İsraillilerin zeytin ağaçlarının dallarını kırdığını ve mahsulünün bir bölümünü çaldığını belirterek, kalan mahsulü de kaybetmekten ve ağaçların veriminin gelecek yıllarda düşmesinden endişe ediyor.

AA muhabirine konuşan Naim, 6 dönümlük arazisinde asırlık Rumi zeytin ağaçlarından yılda yaklaşık 40 teneke (16 ila 20 kilogram arasında) zeytinyağı elde ettiğini söyledi.

Bölgedeki gaspçı İsrailliler yüzünden arazisine ulaşamadığını aktaran Naim, zeytinlerini zamanında toplayamadığını, ağaçlarıyla ilgilenemediğini ve bu sezonki hasadın ziyan olma tehdidi altında olduğunu kaydetti.

"Bu zeytin hasadı değil, intikam"

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına işaret eden Naim, 3 gün önce ağaçlarının dallarının kırıldığını, zeytinlerin yere saçıldığını, hasatta kullanılan örtüler ile bazı eşyalarının çalındığını anlattı.

İsraillilerin yalnızca zeytinlerini çalmakla yetinmediğini dile getiren Naim, gördüğü manzarayı, "Zeytin ağaçlarının tamamı kırılmıştı. Meyveleri gelişigüzel toplanmış, dalları kırılarak tahrip edilmişti." sözleriyle aktardı.

Naim, saldırgan İsraillilerin ağaçlara çıkarak dallara sopalarla vurduğunu belirterek, yere düşen zeytinlerin bir bölümünün alındığını, kalanının ise araziye saçılmış halde bırakıldığını söyledi.

"Bu zeytin hasadı değil, intikam." diyen Naim, yapılanların yalnızca mahsulü toplama değil, ağaçları da tahrip etme amacı taşıdığını vurguladı.

Naim, arazisinin kendisi için yalnızca geçim kaynağı olmadığını dile getirerek, sürekli bakım yaptığı toprağını "sahip olduğu en değerli şey" ve "üzerine titrediği gözdesi" olarak nitelendirdi.

Ağaçların yeniden verimli hale gelmesi yıllar sürebilir

Kaybının yalnızca bu sezonun mahsulüyle sınırlı olmadığını söyleyen Filistinli çiftçi, asırlık ağaçlarda meydana gelen hasarın gelecek yıllardaki üretimi de olumsuz etkilemesinden endişe ediyor.

Naim, hasarlı ağaçların bakımının uzun zaman alacağına dikkati çekerek, "Ağaçları yeniden budayıp iyileştirmek istersem verimlerini geri kazanmaları 2 ya da 3 yıl sürecek." dedi.

Arazisine ulaşması ve zeytinlerini toplaması engellenen Naim, bu sezonun kendisi açısından fiilen sona erdiğini ve uğradığı zarar nedeniyle iki sezonluk üründen yararlanamayacağını ifade etti.

Bazı ağaçlardaki zeytinlerin henüz toplanmadığını kaydeden Naim, kalan mahsulün çalınmasından, ağaçların yeniden tahrip edilmesinden veya hasat sezonu sona erene kadar araziye erişiminin engellenmesinden kaygı duyuyor.

Yardıma gelen barış aktivistleri de bölgeden çıkarıldı

Barış aktivistleri, kalan zeytinleri kurtarabilmek amacıyla Naim'e hasatta yardım etmek üzere bölgeye geldi.

Ancak Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin aktivistleri bölgeden çıkarması üzerine hasada devam edilemedi.

Naim, arazisinde meydana gelen zarara rağmen kalan zeytinleri toplayabilmek için geri dönmeyi umuyor ve Filistinli çiftçilere koruma sağlanmasını istiyor.

Hasat sezonunun bitmesine az bir süre kaldığını ifade eden Naim, "Bize koruma sağlanmasını istiyorum. Bu koruma, Avrupalı dayanışma aktivistlerinden ya da arazilerimize giderken bize eşlik edebilecek herhangi bir taraftan olabilir." şeklinde konuştu.

Filistinli adamın yaşadıkları, fanatik İsraillilerin tarım arazilerini, ağaçları ve mahsulleri hedef alan saldırıları altında Filistinli çiftçilerin zeytin hasadı döneminde karşılaştığı güçlükleri ortaya koyuyor.

Hristiyan nüfusun çoğunlukta olduğu Taybe saldırıların hedefinde

İşgal altındaki Batı Şeria'da Hristiyan nüfusun çoğunlukta olduğu önde gelen yerleşimlerden Taybe'de kiliseler ile dini ve tarihi alanlar bulunuyor. Tarım ve turizm de belde sakinlerinin bir bölümünün geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Son aylarda beldedeki evleri, arazileri ve geçim kaynaklarını hedef alan İsraillilerin saldırıları arttı. Yerel yetkililer ve Hristiyan dini çevreler, saldırıların sürmesinin daha fazla aile ve genci göç etmeyi düşünmeye yönelttiği uyarısında bulundu.

İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta Taybe'yi "kapalı askeri bölge" ilan etti. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde bu kararla İsrailli yerleşimcilerin saldırılarının engellenmesinin amaçlandığı öne sürüldü.

Karar kapsamında, Taybe'de yaşamayan İsrailliler ile yabancıların girişine yasak getirildi.

Taybe Belediye Başkanı ise söz konusu uygulamanın bölge sakinlerine gerekli korumayı sağlamadığını, turizme ve ziyaretçilere bağlı gelir kaynaklarına zarar verdiğini belirtti.

Belde sakinleri ve din adamları da karara rağmen yerleşimcilerin Taybe arazilerine gelmeyi sürdürdüğünü aktardı.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti, 12 Ekim'de, bu ayın başından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen, zeytin hasadı sezonuyla bağlantılı 136 saldırının belgelendiğini duyurmuştu.

Genellikle ekim ayının başında başlayıp kasım ayının sonuna kadar süren zeytin hasadı, binlerce Filistinli ailenin başlıca geçim kaynakları arasında yer alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıBatı ŞeriaZeytinGüncelÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır
Görüntü Türkiye’den Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
19:13
Tüm Türkiye onu konuşmuştu Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
18:54
Yalova’da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
18:41
Canlı anlatım: Maç resmen golle başladı
Canlı anlatım: Maç resmen golle başladı
18:36
Ünlü futbolcu Antony’nin evine hırsız girdi: Soyuldum
Ünlü futbolcu Antony'nin evine hırsız girdi: Soyuldum
18:34
İstanbul’daki selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi
18:23
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 20:12:16. #7.12#
SON DAKİKA: Taybe'de İsrailliler, Naim'in hasadını engelleyip ağaçlarını kırıp mahsulünü çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei