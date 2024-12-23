Tayfun Kahraman'a Kötü Muamele Tepkisi - Son Dakika
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Tayfun Kahraman'a Kötü Muamele Tepkisi

Tayfun Kahraman\'a Kötü Muamele Tepkisi

İYİ Parti, MS hastası Tayfun Kahraman'a hastane sevkinde yapılan kötü muameleye tepki gösterdi.

23.12.2024 13:02
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(ANKARA) - Gezi Parkı davası hükümlüsü ve MS hastası Tayfun Kahraman'a hastane sevkinde kötü muamele yapıldığına yönelik görüntülerin ortaya çıkmasının ardından duruma tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenerek, "Bu vicdansızlığın hesabını soracak mısın" diye sordu.

Gezi Direnişi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve 32 aydır hapishanede olan şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, eşinin rutin sağlık kontrolüne götürülürken kendisine eşlik eden kolluk güçlerince kötü muameleye uğradığını duyurmuştu. MS hastası Tayfun Kahraman'a cezaevi aracının içindeki kötü muamelenin görüntüleri ortaya çıktı.

Kahraman, 28 Ağustos 2024'te MS hastalığıyla ilgili doktor kontrolüne götürülürken 6,5 saat kelepçeli halde bekletilmişti. Eşi Meriç Kahraman, Tayfun Kahraman'ın talebine rağmen kollarındaki kelepçenin çıkarılmadığını hatta kelepçenin kan akışı duracak kadar sıkıldığını açıklamıştı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, söz konusu duruma sosyal medya platformu X üzerinden tepki gösterdi. "Yapılan muamele insanlık dışı ve asla kabul edilemez" diyen Çömez'in paylaşımı şöyle:

"MS hastaları sıcak ortamda kaldıklarında semptomlarında kötüleşme yaşanabilir. Uhthoff fenomeni denen bu durumda; sıcaklık artışı sinir iletimini yavaşlatarak görme bulanıklığı, kas güçsüzlüğü, denge bozukluğu ve vücutta uyuşmalara, ağrılara neden olur. Ortamda yeterince oksijenin olmayışı ise zaten hassas olan sinir hücrelerinden belirgin hasarlara yol açabilir. Bu vicdansızlığın hesabını soracak mısın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tayfun Kahraman'a Kötü Muamele Tepkisi - Son Dakika

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