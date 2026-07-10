Tayfun Sonrası Yılan Kaçışı - Son Dakika
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Tayfun Sonrası Yılan Kaçışı

10.07.2026 09:59
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Çin'de tayfun ve sel sonrası bir baraj çöktü, 900 yılan kaçtı. Dengwei köyünde panik yaşanıyor.

Çin'in güneyinde etkili olan tayfun ve sel felaketi nedeniyle bir barajın çökmesi sonucu sular altında kalan çiftlikten yaklaşık 900 yılan kaçtı.

Global Times gazetesinin haberine göre, şiddetli tayfunun etkili olduğu Guangşi eyaletinde, seller nedeniyle Liulan Barajı çöktü.

Baraj sularının vurduğu bölgedeki bir yılan üretim çiftliğinin koruma duvarları ve çitleri yıkıldı, tesisteki yaklaşık 900 yılan kaçtı.

Aralarında ölümcül kobraların da bulunduğu yüzlerce yılanın yayıldığı Dengwei köyünde "acil durum" ilan edildi.

Yılan istilasına uğrayan Dengwei köyünde büyük panik yaşanırken, sel sularıyla kaplı sokaklarda yüzlerce yılanın yüzdüğü ve evlerin pencerelerine tırmanmaya çalıştığı görüldü.

Bel hizasına kadar yükselen suların içinde mahsur kalan köylüler, yılanlardan korunmak için bambu sopalarla mücadele etti.

Panzehir stokları artırıldı, acil müdahale ekipleri sevk edildi

Olayın ardından eyalet düzeyinde alarm verilerek, çok sayıda arama-kurtarma ve acil müdahale ekibi bölgeye sevk edildi.

Guangcou Acil Durum Yönetim Bürosu, özel koruyucu kıyafetli ekiplerin hem sürüngenleri yakalamak hem de selzedeleri tahliye etmek için operasyon yürüttüğünü açıkladı.

Yetkililer, bölgedeki panzehir stoklarının artırıldığını ve yerel hastanelerde olası kobra ısırmalarına karşı özel hızlı müdahale hatları kurulduğunu duyurdu.

Şu ana kadar bir köylünün yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırıldığını belirtiliyor.

Çin'in güneyinde etkili olan Maysak Tayfunu'nun bölgede yol açtığı şiddetli sel felaketi nedeniyle şimdiye kadar 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hava Durumu, Hayvanlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

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