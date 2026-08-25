Tayfun Yılmaz Aladağ Kaymakamlığına Atandı
Kaymakam Yılmaz, ilçedeki kurum amirleriyle tanışma ve asayiş toplantısı düzenledi.
Aladağ Kaymakamlığına atanan Tayfun Yılmaz görevine başladı.
Kaymakam Yılmaz, ilçede görevli kurum amirleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısı yaptı.
Programın ardından Yılmaz başkanlığında asayiş toplantısı düzenlendi.
Yılmaz, kurumların yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA
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