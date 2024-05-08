Tayland Başbakanı, esrar yetiştirme ve bulundurmayı yeniden yasaklamak istiyor - Son Dakika
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Tayland Başbakanı, esrar yetiştirme ve bulundurmayı yeniden yasaklamak istiyor

Tayland Başbakanı, esrar yetiştirme ve bulundurmayı yeniden yasaklamak istiyor

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, ülkede 2 yıl önce yasal hale gelen esrar yetiştirme ve bulundurmayı yeniden yasaklamak istediğini açıkladı. Srettha, esrarın sadece tıbbi amaçla kullanılmasına yönelik yeni kuralların çıkartılması gerektiğini belirtti. Tayland, 2022'de esrar yetiştirmeyi yasallaştıran ilk Asya ülkesi olmuştu.

08.05.2024 17:19
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Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, ülkede 2 yıl önce yasal hale gelen esrar yetiştirme ve bulundurmayı yeniden yasaklamak istiyor.

Srettha, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, hükümetin 2022'de marihuana üretimini yasallaştırmasıyla Asya'da esrarı suç olmaktan çıkaran ilk ülke olan Taylan'daki mevcut uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Esrarın yeniden yasaklanarak narkotik listesine alınmasına ilişkin Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçtiğini aktaran Srettha, esrarın sadece tıbbi amaçla kullanılmasına yönelik de yeni kuralların çıkartılması gerektiğini belirtti.

Srettha, yerel yetkililere yasa dışı uyuşturucu ticaretine ilişkin suç faaliyetlerini bastırmaları talimatı verdiğini ifade ederek, bunun da sonuçlarını 90 gün içinde görmek istediğini vurguladı.

Mevcut uygulamada eksiklikler bulunduğuna işaret eden Srettha, bu eksikliklerin de çocukların uyuşturucuya erişimini kolaylaştırdığını ve suç oranının yükselmesine neden olduğunu aktardı.

Srettha, ilgili nedenler yüzünden esrar yetiştirme ve bulundurmanın yeniden yasaklanması gerektiğini kaydetti.

Tayland, esrar yetiştirmeyi yasallaştıran ilk Asya ülkesi olmuştu

Bu arada Tayland'da esrar yetiştirmek ve bulundurmak 2022'de yasal hale gelmişti.

Tayland hükümetinin marihuana üretimini yasallaştırmasıyla ülke, Asya'da esrarı suç olmaktan çıkaran ilk ülke olmuştu.

Hükümet yetkilileri, esrarı yalnızca tıbbi kullanım için teşvik ettiğini söyleyerek, halka açık yerlerde eğlence amaçlı kullananlara 3 ay hapis ve 25 bin Tayland bahtı (780 dolar) para cezası uygulanabileceği konusunda uyarmıştı.

Tayland, 2020'de de tıbbi amaçlı esrar üretimini ve kullanımını suç olmaktan çıkaran ilk Asya ülkesi olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tayland Başbakanı, esrar yetiştirme ve bulundurmayı yeniden yasaklamak istiyor - Son Dakika

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