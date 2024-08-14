Tayland Başbakanı Etik Kuralları İhlal Ettiği Gerekçesiyle Görevden Azledildi - Son Dakika
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Tayland Başbakanı Etik Kuralları İhlal Ettiği Gerekçesiyle Görevden Azledildi

Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Srettha Thavisin'in kabineyi kurarken etik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle görevden azledilmesi yönünde karar aldı. Mahkeme, kabine üyelerinden Pichit Chuenban'ın hukuksuz atandığı gerekçesiyle Thavisin'in azlini onayladı. Thavisin'in azledilmesiyle birlikte mevcut kabine görevine devam edecek.

14.08.2024 12:49
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Tayland'da Anayasa Mahkemesi, Başbakan Srettha Thavisin'i "kabineyi kurarken etik kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle görevinden azledilmesi yönünde karar aldı.

Thai PBS World'ün haberine göre, Anayasa Mahkemesi, Başbakan Thavisin'in kabine üyelerinden Pichit Chuenban'ı "hukuksuz atadığı" gerekçesiyle azli istenen Başbakan Thavisin'e ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, "kabineyi kurarken etik kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle 4'e karşı 5 oyla Thavisin'in azlini onayladı.

Karara göre, Parlamento yeni bir başbakanı onaylayana kadar mevcut kabine görevine devam edecek.

Tayland Anayasa Mahkemesi, 23 Mayıs'ta, ülkedeki 40 senatörün imzasıyla Başbakan Srettha Thavisin'in görevden azlinin istendiği dilekçeyi kabul etmişti.

Chuenban, 2008'de rüşvet vermeye çalışmaktan hüküm giymişti

Eski Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra'nın avukatı sıfatıyla, arazi satın alma davasına bakan hakime 2 milyon Tayland bahtı (yaklaşık 1,8 milyon lira) rüşvet vermeye çalıştığı gerekçesiyle 2008'de altı ay hapis yatan Chuenban, 2024 Nisan sonunda yapılan atamayla kabine üyesi olmuştu.

Atamaya karşı çıkan 40 senatör, "hüküm giymiş suçlu" olan Chuenban'ın bakan olma yeterliliği bulunmadığının Başbakan Thavisin tarafından bilinmesi gerektiğini öne sürmüş ve "hukuksuz atama" yaptığı gerekçesiyle başbakanın görevden azlini talep eden dilekçeyi Anayasa Mahkemesine sunmuştu.

Chuenban, tartışmalar üzerine 21 Mayıs'ta görevinden istifa etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tayland Başbakanı Etik Kuralları İhlal Ettiği Gerekçesiyle Görevden Azledildi - Son Dakika

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