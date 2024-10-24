Tayland Başbakanı'ndan 85 Müslümana Özür - Son Dakika
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Tayland Başbakanı'ndan 85 Müslümana Özür

Tayland Başbakanı Shinawatra, 20 yıl önceki Tak Bai katliamı için hükümet adına özür diledi.

24.10.2024 20:16
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Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, Tak Bai kasabasında 85 Müslümanın öldürülmesinin 20. yılında yaptığı açıklamada, "Hükümet adına samimiyetle özür dilerim." dedi.

Tayland'ın The Nation gazetesine göre, Başbakan Shinawatra, Tak Bai kasabasında 20 yıl önce yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Shinawatra, 85 Müslümanın öldürüldüğü olaya ilişkin detayları incelediğini belirterek, "Çok üzücü bir olay ve etkilenen herkesin duygularını paylaşıyorum." dedi.

Geçmiş hükümet liderlerinin de olaya ilişkin üzüntülerini dile getirdiğini aktaran Shinawatra, "Bugünün başbakanı olarak bu olay nedeniyle büyük üzüntü duyuyorum ve hükümet adına samimiyetle özür dilerim. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Shinawatra, Tak Bai kasabasında 85 Müslümanın öldürüldüğü olaya ilişkin daha önce yasal adımlar atıldığını belirterek, gelecekte barış için çabalama ve çatışmalardan kaçınma çağrısı yaptı.

Tayland'da bombalı saldırılar

Tayland askerleri, 25 Ekim 2004'te Tak Bai'de bir polis karakolu önünde toplanan Müslüman göstericilere ateş açmış, 7 kişi ölmüştü. Gözaltına alınan 78 gösterici de birkaç saat uzaklıktaki askeri kışlalara götürülmek için bindirildikleri askeri kamyonlarda havasızlık ve izdiham nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Tak Bai'de 2004'te yaşanan olaya ilişkin davanın 25 Ekim'de zaman aşımına uğrayacağı fakat bu süreçte kimsenin hüküm giymediği ifade ediliyor.

Ülke basınındaki haberlere göre, bugün bununla bağlantılı olduğu düşünülen olaylar meydana geldi.

Panare bölgesinde polis, bugün 10 kişinin bir iş yerinden pikap çaldığını ve araca bomba yerleştirdiğini ifade etti. Çalınan pikaptaki bombanın patlaması sonucu 2 kişi yaralandı, çevredeki polis karakolu ve kamuya ait bazı araçlar hasar gördü. Tak Bai kasabasının bulunduğu Narathiwat eyaletinin Rangae bölgesinde de polis, el yapımı bombanın patlaması sonucu 3 askerin yaralandığını belirtti.

Bölgedeki askeri yetkililerin yaptığı açıklamada, 2004'teki olaya ilişkin davanın zaman aşımına uğraması nedeniyle "üçüncü kişilerin saldırılarını artırmasından endişe duyulduğu" ifade edildi. Bölgedeki şiddet olaylarının tamamının sorumlusunun söz konusu "üçüncü kişiler" olmadığı vurgulanan açıklamada, bu konuda tedbir alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Hükümet, Tayland, Son Dakika

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