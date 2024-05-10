Tayland'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 61 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tayland'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 61 Kişi Hayatını Kaybetti

Tayland\'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 61 Kişi Hayatını Kaybetti

Tayland'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle 2024'ün başından beri 61 kişi hayatını kaybederken, başkent Bangkok ile ülkenin kuzeydoğu bölgeleri için sıcak hava uyarısı yapıldı. Tayland Sağlık Bakanlığı, bu yılın başından itibaren 61 kişinin sıcak çarpmasından yaşamını yitirdiğini açıkladı. Başkent ve çevresi ile kuzeydoğu bölgeleri için sıcaklık uyarısı yapılırken, yaşlılar ve kronik hastalar sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Lampang bölgesindeki sıcaklık ise 44,2 dereceye yükselerek 2023'ün ulusal sıcaklık rekoruna yaklaştı. Güneydoğu Asya ülkelerinde yaşanan El Nino hava olayı, sıcaklığa bağlı ölüm riskini arttırıyor.

10.05.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle 2024'ün başından beri 61 kişi hayatını kaybederken, başkent Bangkok ile ülkenin kuzeydoğu bölgeleri için sıcak hava uyarısı yapıldı.

Bernama News'un haberine göre, Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yılın başından itibaren 61 kişinin sıcak çarpmasından yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı başkent ve çevresi ile kuzeydoğu bölgeleri için sıcaklık uyarısı yapılan açıklamada, yaşlılar ile kronik hastalar sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaya çağrıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Lampang bölgesinde hafta içerisinde sıcaklık 44,2 dereceye yükselerek 2023'ün ulusal sıcaklık rekoru olan 44,6 dereceye yaklaşmıştı.

El Nino hava olayının, yılın en sıcak dönemini yaşayan Güneydoğu Asya ülkelerinde sıcaklığa bağlı ölüm riskini arttırdığı kaydediliyor.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Güneydoğu Asya, Bangkok, Tayland, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 61 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
18:29 Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler’de onaylandı Üyelik tekrar görüşülecek Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler'de onaylandı! Üyelik tekrar görüşülecek
18:26 CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde kıyak atama Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde kıyak atama! Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı
17:30 Okulu basan veli müdüre saldırdı Dehşet anları kamerada Okulu basan veli müdüre saldırdı! Dehşet anları kamerada
17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
20:03 Eşek arıları, Gazze’de İsrail askerlerini hastanelik etti Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti
20:03 Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü
19:56 Basketbolda yabancı kuralı değişti En az 1 Türk, parkede olmak zorunda Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda
19:35 Arjantin’de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı Arjantin'de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı
19:15 Seçim öncesi kritik zirve Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek
18:50 Geldiği gibi gidiyor Muçi, Beşiktaş’a servet kazandıracak Geldiği gibi gidiyor! Muçi, Beşiktaş'a servet kazandıracak
18:14 3 dakikada milyon eurolar gitti Galatasaray dev gelirden oldu 3 dakikada milyon eurolar gitti! Galatasaray dev gelirden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 20:42:27. #1.11#
SON DAKİKA: Tayland'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 61 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement