Tayland'da Havai Fişek Patlaması: 9 Ölü

Tayland'da havai fişek üretilen bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Kanchanaburi eyaletine bağlı Muang bölgesinde havai fişek üretilen bir binada yerel saatle 11.00'de patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından olay yerine giden polis, ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Polis, yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığını ve patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.