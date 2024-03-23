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- Tayland'da ışıklar 1 saatliğine kapatıldı

BANGKOK - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta her yıl düzenlenen "Dünya Saati" etkinliği kapsamında iklim krizine ve enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla şehrin ışıkları 1 saatliğine kapatıldı.

Tayland, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Saati etkinliği düzenledi. Başkent Bangkok'ta her yıl katılımın daha da arttığı etkinlik kapsamında bu akşam küresel ısınmaya ve enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla şehrin ışıkları 1 saatliğine kapatıldı. Bangkok Valiliği ve Tayland Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte yerel saatle 20.30 ve 21.30 arasında Kraliyet Sarayı, resmi kurum binaları, okullar, üniversite binaları, Budist tapınakları, özel şirketler ve alışveriş merkezinin ışıkları da dahil birçok bölge karanlığa gömülürken, Bangkok sakinleri de etkinliğe evlerinden katıldı.

Bangkok Elektrik İdaresi yöneticilerinden Somboon Hormnan yaptığı açıklamada, geçen yıl düzenlenen etkinlik sonucunda yaklaşık 36 megavat'lık kayda değer bir tasarruf elde edildiğini belirterek, buna bağlı olarak karbon emisyonu değerlerinde 5,2 ton azalma sağlandığı ve şehrin elektrik faturasında yaklaşık bin 686 dolarlık (61 bin 324 Baht) tasarruf elde edildiğini belirtti.