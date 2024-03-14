- Tayland'da savaş gemisinden kazayla ateşlenen top mermisi başka bir gemiye isabet etti: 13 yaralı
BANGKOK - Tayland Donanması'na ait bir savaş gemisinden kazayla ateşlenen top mermisi, başka bir savaş gemisine isabet etmesi sonucu 2'si ağır olmak üzere 13 asker yaralandı.
Tayland'ın Chonburi eyaletinde yer alan Sattahip Deniz Üssü'nde yerel saatle 11.50 sıralarında Tayland Donanması'na ait bir savaş gemisinden kazayla ateşlenen top mermisi, başka bir savaş gemisine isabet etti. HTMS Chonburi gemisinden henüz nedeni tespit edilemeyen bir ateşleme sonucu fırlayan top mermisinin aynı limanda bulunan HTMS Khirirat gemisine isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Hasar alan HTMS Khirirat gemisinde çıkan yangında 2'si ağır olmak üzere 13 asker yaralandı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, Tayland Donanması olayla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.
Top mermisinin ateşlendiği HTMS Chonburi gemisinin dün akşam askeri tatbikattan üsse döndüğü ve mühimmatını boşaltılmamış olduğu ifade edildi. Kazanın yaşandığı donanma üssünün çevresi güvenlik çemberine alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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