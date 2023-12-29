Tayland\'da Sel Felaketi: En Az Altı Kişi Öldü

BANGKOK, 29 Aralık (Xinhua) -- Tayland'ın güneyinde meydana gelen ani su baskınları en az altı kişinin ölümüne neden olurken, devam eden yağışlar beş eyalette on binlerce aileyi olumsuz etkiledi.

Kurtarma çalışmaları, su yollarını temizlemek ve su basan bölgelerde suyun daha hızlı tahliyesini sağlamak için çıkışları genişleten ağır makinelerle devam ediyor.

Bölge son 50 yılın en kötü sel felaketini yaşıyor.