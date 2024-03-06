Tayland'da Sıcak Hava Dalgası: Sıcaklık 36 Dereceye Ulaştı - Son Dakika
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Tayland'da Sıcak Hava Dalgası: Sıcaklık 36 Dereceye Ulaştı

Tayland\'da Sıcak Hava Dalgası: Sıcaklık 36 Dereceye Ulaştı

BANGKOK, 6 Mart (Xinhua) -- Tayland'ı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının ardından ülkede sıcaklıklar Salı günü 36 santigrat dereceye ulaştı.

06.03.2024 15:04  Güncelleme: 15:05
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BANGKOK, 6 Mart (Xinhua) -- Tayland'ı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının ardından ülkede sıcaklıklar Salı günü 36 santigrat dereceye ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'da Sıcak Hava Dalgası: Sıcaklık 36 Dereceye Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayland'da Sıcak Hava Dalgası: Sıcaklık 36 Dereceye Ulaştı - Son Dakika
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