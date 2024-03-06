BANGKOK, 6 Mart (Xinhua) -- Tayland'ı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının ardından ülkede sıcaklıklar Salı günü 36 santigrat dereceye ulaştı.
Son Dakika › Güncel › Tayland'da Sıcak Hava Dalgası: Sıcaklık 36 Dereceye Ulaştı - Son Dakika
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, ilçe genelinde aranan çeşitli suçlardan hüküm giymiş şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarda 7 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların dünyanın her yerinde belirleyici pozisyonunda olduğunu ve canla başla çalışarak yaşanabilir bir dünya için karar mekanizmasında yer aldığını belirtti. Çankırı, kadının uzlaştırıcı gücüne dikkat çekerek, son 20 yılda kadınların temsil oranının arttığını vurguladı.
Bayraklı Belediyesi, Yamanlar ve Onur mahallelerinde açılış aşamasına gelen yeni eğitim kurumlarıyla, öğrenci kapasitesini 700'e çıkardı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Balkanların başkenti olarak anılan Edirne'nin tarihi misyonunu aktif hale getirerek bu misyonuna yakışır programlar düzenlemek istediklerini belirtti. Sezer, yarın düzenlenecek 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu kapsamında Balkan ülkelerinden gelerek Edirne'yi resmeden 25 ressamın Devecihan Kültür Merkezi'nde devam eden çalışmalarını inceledi. Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Hatipler'den bilgi aldı. Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balkanlar'daki şehirlerin iş birliğini artırmak ve geçmişten gelen dostlukları arttırarak geleceğe taşımak adına Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu'nu kurduklarını anımsattı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde trafik polislerinin dur ihtarına uymayan bir sürücü, 6 otomobile çarptı. Kazada toplam 6 kişi yaralandı, biri ağır durumda. Sürücü, kontrol noktasından kaçarken kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç takla attı ve sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malatya başta olmak üzere tüm deprem şehirlerimizi eskiden daha güvenli, huzurlu, canlı, hareketli hale getirmekte kararlıyız"
Manisa'nın Kula ve Salihli ilçelerinde düzenlenen 49. Avrupa Jeoparklar Ağı Toplantısı, 40 ülkeden yaklaşık 170 temsilcinin katılımıyla başladı. Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının açılış töreni, Kula Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula-Salihli Jeoparkı'nın bölgenin zenginliklerini taçlandırdığını belirtirken, UNESCO Küresel Jeopark Ağlar Başkanı Prof. Dr. Nikolaos Zouros ise Türkiye'nin jeo çeşitlilik, kültürel çeşitlilik ve tarihi özelliklerinden dolayı önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Toplantı, 8 Mart'ta sona erecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Short Track Federasyon Kupası'nın 3. ve 4. yarışları Kocaeli'de başladı. Kadınlar, erkekler ve gençler C, D, E, F ve G kategorilerinde 208 sporcu mücadele ediyor. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek.
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