Tayland\'da Sıcak Hava Dalgası: Sıcaklık 36 Dereceye Ulaştı

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı: Kadınlar Karar Mekanizmasında Yer Alarak Çalışıyor

AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların dünyanın her yerinde belirleyici pozisyonunda olduğunu ve canla başla çalışarak yaşanabilir bir dünya için karar mekanizmasında yer aldığını belirtti. Çankırı, kadının uzlaştırıcı gücüne dikkat çekerek, son 20 yılda kadınların temsil oranının arttığını vurguladı.