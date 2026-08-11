Tayland'da Silah Ruhsatları Bir Yıl Askıya Alındı - Son Dakika
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Tayland'da Silah Ruhsatları Bir Yıl Askıya Alındı

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Okul saldırısının ardından, Tayland yeni silah ruhsatlarını bir yıl süreyle askıya aldı.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, 9 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından ülke genelinde yeni silah taşıma ruhsatlarının verilmesini bir yıl süreyle askıya aldı.

Ulusal yayın kuruluşu NBT WORLD kanalının haberine göre, söz konusu karar resmi "Royal Gazette"de yayımlanan bildiriyle duyuruldu.

Bildiride, 1947 tarihli Silah Yasası'nın 6. ve 57. maddelerindeki yetkilere dayanarak alınan yeni ruhsat verilmesinin 1 yıllık askıya alınması kararının kamu düzenini sağlamak, şiddet riskini azaltmak ve kamuoyu güveni yeniden tesis etmek için gerekli olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı tarafından yerel yetkililere silah satın alma ruhsatları için uygulanan güvenlik soruşturması ve geçmiş kontrollerinin sıkılaştırılması talimatı verildi.

Ayrıca ruhsatlı silah sahiplerinin yasal gerekliliklere uyumunun denetlenmesi süreçleri de artırılacak.

Düzenlemeye göre, ruhsatlı silahların evlerde tutulması zorunlu olup yasal bir gerekçe olmaksızın kamusal alanda taşınması hapis ve para cezası yaptırımlarına tabi tutulacak.

Tayland'ın Nonthaburi eyaletindeki Debsirin Nonthaburi Okulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Emniyet kaynakları, olayın ardından intihar eden 14 yaşındaki saldırganın okulun öğrencisi olduğunu ve evinde yapılan aramada büyükannesinin ve büyükbabasının da ölü bulunduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'da Silah Ruhsatları Bir Yıl Askıya Alındı - Son Dakika

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