Tayland'da Yangın Faciası: 20 Ölü

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Tayland'da 38 öğrenci ve 6 öğretmeni taşıyan otobüsün alev alması sonucu, ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Tayland Ulaştırma Bakanı Suriya Jungrungruengki, yaptığı açıklamada, okul gezisi için Uthai Thani bölgesinden hareket eden ve 44 yolcuyu taşıyan otobüsün yolda alev aldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul da olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü ve ölü sayısını henüz teyit edemediklerini belirtti.

Charnvirakul, hayatta kalanların sayısına dayanarak 20 kişinin öldüğünü değerlendirdiklerini ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otobüsün alevler içinde kaldığı görüldü.

Öğrencilerin yaşlarına ve diğer detaylara dair henüz bilgi paylaşılmadı.

Olay yerinde bulunan arama kurtarma görevlisinin değerlendirmesine göre yangın, otobüsün lastiklerinden birinin patlaması sonrası aracın bariyerlere sürtmesiyle başladı.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, bir anne olarak olaydan derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.