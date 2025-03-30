Tayland'daki Depremde Can Kaybı 17'ye Yükseldi - Son Dakika
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Tayland'daki Depremde Can Kaybı 17'ye Yükseldi

Tayland'da meydana gelen depremin ardından can kaybı 17'ye çıktı, arama çalışmaları devam ediyor.

30.03.2025 16:35
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- Tayland'da hissedilen depremde can kaybı 17'ye yükseldi

Bangkok'taki gökdelenin enkazında arama çalışmaları sürüyor

BANGKOK - Myanmar'da Cuma günü meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin hissedildiği Tayland'da hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Myanmar'da Cuma günü meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin hissedildiği Tayland'da can kaybı artıyor. Tayland Afet Önleme Departmanı tarafından bugün yapılan açıklamada, ülke genelinde yürütülen hasar tespit çalışmaları sonunda 17 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bangkok'un Chathuchak bölgesinde çöken inşaat halindeki 33 katlı gökdelenin enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında 9 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 79 kişinin hala kayıp olduğu aktarıldı.

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt bu sabah gerçekleştirilen basın toplantısında, enkazın boyutunun arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını ifade ederken, "Ancak çalışmalar devam ettiği sürece umutlu olmak gerekiyor" dedi.

Bangkok'ta parkta doğum

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ise, Kanthong Saenmuangshin, hamileliği dolayısıyla rutin kontrol için gittiği hastanede depreme yakalandı. Hastaların tahliye edilmesi sırasında sancıları başlayan Saenmuangshin, hastanenin karşısındaki parkta bir sedyede doğum yaptı. Hastane yetkilileri, anne ve bebeğin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Deprem sırasında filler titredi

Tayland'ın kuzeyinde bulunan bir fil parkında kameralara yansıyan görüntülerde ise, fillerin depremi dakikalar öncesinden hissettiği anlar yer aldı. Görüntülerde fillerin depremden dakikalar önce stres belirtileri göstermeye başladıkları ve titredikleri görüldü.

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde binadan çıktı

Öte yandan, Tayland'da depreme okulda yakalanan öğrenciler, önce sıralarının altına girerken, daha sonra öğretmenleri eşliğinde binadan çıktı.

Mandalay'da elektrik sistemi tamamen çöktü

Can kaybının bin 644, yaralı sayısının 3 bin 408 olarak açıklandığı Myanmar'ın en büyük ikinci şehri Mandalay'da binlerce hane yıkılırken, şehrin elektrik sistemi tamamen çöktü. Myanmar'lı yetkililer henüz yardım sağlanamayan birçok kasaba ve enkaz alanı olduğunu belirtti.

Myanmar'a yardım çalışmaları

Myanmar'ın Sagaing şehrinin 16 kilometre kuzeybatısında dün yerel saatle 12.50 sıralarında 7.7 büyüklüğünde bir deprem, yaklaşık 12 dakika sonra da 6.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana gelmişti. Depremlerin ardından Çin, Hindistan, Malezya ve Rusya destek ekipleri ve erzak yardım çalışmaları başlatmış, Birleşmiş Milletler ise Myanmar'a destek amacıyla 5 milyon dolar acil yardım fonu duyurmuştu. Yeni Zelanda 2 milyon Yeni Zelanda doları yardım sağlayacağını açıklamış, Güney Kore de Myanmar'a ilk etapta 2 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını belirtmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tayland'daki Depremde Can Kaybı 17'ye Yükseldi - Son Dakika

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