Tayland, İsrail'i vatandaşlarına yerel kanunlara uymaları konusunda uyardı - Son Dakika
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Tayland, İsrail'i vatandaşlarına yerel kanunlara uymaları konusunda uyardı

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Tayland, İsrail vatandaşlarının ülkede yerel halkla yaşadığı gerginlikler üzerine İsrail'in Bangkok Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak uyardı. Bakan Sihasak Phuangketkeow, turistlerin Tayland geleneklerine ve yerel kanunlara uyması gerektiğini, aksi halde işlem yapılacağını belirtti.

Tayland, İsrail'i, ülkeyi ziyaret eden İsrail vatandaşlarının yerel kanun ve geleneklere uyması konusunda uyardı.

Bloomberg'in haberine göre, Tayland'ı ziyaret eden İsrail vatandaşlarının yerel halk ile gerginliklere yol açmalarının ardından Tayland Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Bangkok Büyükelçisi Alona Fisher-Kamm'ı Bakanlığa çağırdı.

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tayland, turistleri hoş karşılayan bir ülke ancak aynı zamanda bu turistlerin hangi milletten olurlarsa olsunlar canlarının istediğini yapabilecekleri anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

Sihasak, turistlerin "Tayland gelenekleri, kültürü ve yerel yaşam tarzına" saygı duyması gerektiğini belirterek, İsrailli Büyükelçi'ye de İsrail vatandaşlarının yerel kanun ve geleneklere uyması gerektiği, aksi halde işlem yapılacağı uyarısında bulunduklarını aktardı.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, İsrail vatandaşı bir hayvanat bahçesi sahibinin "Özgür Filistin" bayrağı açan bir kişiyi tehdit etmesi üzerine, hayvanat bahçesi sahibinin sınır dışı edilmesi talimatını vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tayland, İsrail'i vatandaşlarına yerel kanunlara uymaları konusunda uyardı - Son Dakika

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