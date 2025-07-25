Tayland-Kamboçya Sınırında Çatışmalar

BANGKOK, 25 Temmuz (Xinhua) -- Tayland ordusu, Tayland- Kamboçya sınırındaki birkaç noktada çatışma çıktığını bildirdi.

Sınırın bir kısmını denetleyen İkinci Ordu Bölgesi, cuma sabahı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada halka sınır bölgelerinde seyahat etmekten kaçınma tavsiyesinde bulundu.

Tayland Ulusal Yayın Servisi'nin Surin eyaletindeki bir yerel yetkiliye dayandırdığı haberinde cuma günü erken saatlerde sınır bölgesi yakınlarında topçu ateşi seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Tayland Sağlık Bakanlığı, perşembe günü yerel saatle 21.00 itibarıyla Tayland-Kamboçya sınırı yakınlarında yaşanan askeri çatışmalarda 14 Taylandlının hayatını kaybettiğini, 46 kişinin de yaralandığını belirtti.

Kamboçya tarafıysa perşembe akşamı itibarıyla can kayıplarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Bölgedeki gerilim perşembe sabahı başlayan çatışmaların ardından yükselmişti. Her iki taraf da birbirini uluslararası hukuku ihlal etmekle suçluyor.