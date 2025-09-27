Tayland ve Kamboçya arasındaki gerilim tırmandı! Sınır mevzilerine ateş açtılar - Son Dakika
Tayland ve Kamboçya arasındaki gerilim tırmandı! Sınır mevzilerine ateş açtılar

Tayland ve Kamboçya arasındaki gerilim tırmandı! Sınır mevzilerine ateş açtılar
27.09.2025 22:17
Tayland, Kamboçyalı askerlerin Ubon Ratchathani eyaletindeki sınır mevzilerine ateş açtığını bildirdi. Tayland Ordu Sözcüsü, ordu güçlerinin yüksek alarm seviyesine geçirildiğini duyurdu.

Tayland, Kamboçyalı askerlerin Ubon Ratchathani eyaletindeki sınır mevzisinden hafif silahlar ve el bombası fırlatıcıları ateşlediğini bildirdi.

Tayland-Kamboçya hattında sıcak saatler yaşandı. Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, Kamboçya sınır hattında yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.

SINIR MEVZİLERİNE ATEŞ AÇILDI

Winthai, Tayland'ın Ubon Ratchathani eyaletinde bulunan Chong An Ma'daki Tayland mevzilerine, Kamboçyalı askerler tarafından hafif silahlar ve el bombası fırlatıcılarıyla ateşleme yapıldığına dair raporlar elde ettiklerini belirtti.

Winthai, sınırdaki ordu güçlerini "yüksek alarm seviyesine geçirdiklerini", orduya duruma göre orantılı şekilde yanıt vermesinin emredildiğini bildirdi. Söz konusu olayın ardından Tayland ordusunda yaralanma veya ölüm bildirilmediği ifade edildi.

YANIT JET HIZIYLA GELDİ

Khmer Times'ın haberine göre ise Kamboçya Senato Başkanı ve eski Başbakan Hun Sen, yaptığı yazılı açıklamada, iki ülkenin de birbirini ateşkesi ihlalle suçladığını belirtti. Hun Sen, orduya itidal gösterilmesi ve misilleme yapmaktan kaçınılması talimatını verdiklerini ifade etti, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) gözlemcilerini, gerilimin yaşandığı bölgede incelemede bulunmaya çağırdı.

TAYLAN VE KAMBOÇYA ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarındaki gerilimle ilgili Malezya'nın ara buluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, görüşmelerin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınır hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak, "Bu, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı. Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayland ve Kamboçya arasındaki gerilim tırmandı! Sınır mevzilerine ateş açtılar - Son Dakika

23:13
İsrail’e bir darbe de Eurivision’dan Oylama çağrısı yapıldı
İsrail'e bir darbe de Eurivision'dan! Oylama çağrısı yapıldı
22:55
İşte gazetecinin Nejat İşler’e kafa attığı an
İşte gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an
22:27
Bakan Fidan’dan açıklamalar İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası
21:22
Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
20:57
Arda Güler’in yıldızlaştığı Madrid derbisinde sürpriz skor
Arda Güler'in yıldızlaştığı Madrid derbisinde sürpriz skor
19:12
Doğalgaz faturası şoku Gelen ücret dudak uçuklattı
Doğalgaz faturası şoku! Gelen ücret dudak uçuklattı
SON DAKİKA: Tayland ve Kamboçya arasındaki gerilim tırmandı! Sınır mevzilerine ateş açtılar - Son Dakika
