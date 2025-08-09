Tayland-Kamboçya Sınırında Mayın Patlası

Tayland- Kamboçya sınırında rutin devriye görevi sırasında, mayın patlaması sonucu 3 Tayland askerinin yaralandığı bildirildi.

Tayland ordusunun Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, iki ülke sınırında mayın kazası oldu.

Rutin devriye sırasında meydana gelen patlamada 3 Tayland askeri yaralandı.

Yaralanan askerler, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülke ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 28 Temmuz'da ateşkes görüşmelerinin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.