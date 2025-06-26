Tayland ve Kamboçya Sınır Gerilimi Tırmanıyor - Son Dakika
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Tayland ve Kamboçya Sınır Gerilimi Tırmanıyor

26.06.2025 15:22
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Hun Sen ve Paetongtarn, sınır anlaşmazlığı nedeniyle bölgedeki gerilimi değerlendirdi.

Kamboçya Senato Başkanı ve Eski Başbakan Hun Sen ile Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, toprak anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan gerilimin ardından ülkelerinin sınır bölgesinde ayrı ayrı incelemelerde bulundu.

Kamboçya yerel basınındaki haberlere göre, sınır anlaşmazlığı konusu Kamboçya ile Tayland arasında sorun teşkil etmeye devam ediyor.

Başbakanlık görevi 2023'te sona ermesine rağmen Senato Başkanlığı görevine devam etmesi nedeniyle ülkede hala önemli bir politik figür olarak görülen Hun Sen, iki ülke arasındaki sınır bölgesini ziyaret etti.

Hun Sen, ziyaret kapsamında üst düzey askeri komutanlar ve yetkililer ile görüşerek, "cephedeki askerlerin Kamboçya topraklarını istila eden bir düşmana karşı saldırmaktan çekinmemesi gerektiğini" söyledi.

Tayland ordusunun saldırı ihtimalini değerlendiren Hun Sen, Kamboçyalı askerlerin ve saldırıda kullanılacak askeri teçhizatın hazır tutulduğunu belirtti.

Tayland Başbakanı Paetongtarn'ın sınır bölgesini ziyareti

Bangkok Gazetesi'nin haberine göre, Tayland Başbakanı Paetongtarn da bugün iki ülke arasındaki sınır bölgesinde incelemelerde bulundu.

Sınırların kapatılmasından etkilenen işletmelerin zararını hafifletmek istediklerini ifade eden Paetongtarn, "Bugünkü ziyaretimizin asıl amacı, bu politikanın etkilerini görmek ve hükümetin nasıl yardımcı olabileceğini değerlendirmek." dedi.

Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının kontrol edileceğini duyurmuştu.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvuruda bulunduklarını bildirmişti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kamboçya, son olarak sınır anlaşmazlığının sürdüğü Tayland'dan meyve, sebze ve dizi ithalatını durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Kamboçya, Tayland, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland ve Kamboçya Sınır Gerilimi Tırmanıyor - Son Dakika

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