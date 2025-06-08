Tayland ve Kamboçya Sınır Gerilimini Çözüme Kavuşturdu

Tayland, Kamboçya ile sınır gerilimine ilişkin yürütülen müzakereler sonucunda, iki ülkenin güvenlik güçlerinin 2024'teki pozisyonlarına geri çekilmesi konusunda uzlaştıklarını bildirdi.

Tayland hükümeti Halkla İlişkiler Direktörlüğünden, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Tayland ve Kamboçya kuvvetlerinin, sınır anlaşmazlığına ilişkin yürütülen müzakereler sonucunda, askerlerin 2024'teki pozisyonlarına geri çekilmesi konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Açıklamada ayrıca, iki taraftan askeri yetkililerin bölgesel barışı sürdürmek için haftalık görüşmeler yapacakları da kaydedildi.

Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, iki tarafın, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda mutabık kalmasına rağmen gerilimin henüz sona ermediğini savunarak "belirsizliğin giderilmesi için" meseleyi UAD'ye taşıma konusunda kararlı olduklarını belirtmişti.

Hun Manet, Tayland bu karara karşı çıksa dahi sınır meselesi konusunda UAD'ye başvurmayı planladıklarını, sorunun daha kesin bir çözüme kavuşturulmasını hedeflediklerini ifade etmişti.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.