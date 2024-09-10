Tayland ve Malezya'dan İşbirliği Vurgusu

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Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, Malezya ile sınır bölgelerinde barışın sağlanması ve iki ülkenin gelişimi için işbirliği içinde olacaklarını bildirdi.

Bernama ajansının haberine göre, Tayland'ın 37 yaşındaki yeni başbakanı Paetongtarn ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Malezyalı mevkidaşı ile işbirliği içerisinde olacaklarını kaydeden Paetongtarn, Enver ile eski Tayland Başbakan'ı Srettha Thavisin arasında belirlenen politikaların kendi döneminde de devam edeceğini belirtti.

Paetongtarn, özellikle turizm, yatırım ve ekonomi alanındaki işbirliğinin güçlendirileceğini kaydetti.

Bölge turizmine destek için "Altı Ülke, Tek Varış Noktası" adlı pilot programın uygulanacağını açıklayan Paetongtarn, ayrıca iki ülkenin sınır bölgelerinde barışın sağlanması için birlikte çalışacaklarını ifade etti.