Tayvan'da Çin Casusluk Davası: 8 Asker Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Tayvan'da Çin Casusluk Davası: 8 Asker Hapis Cezasına Çarptırıldı

Tayvan'da Çin adına casusluk ağı kurmakla suçlanan 8 ordu mensubu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, firari durumdaki bir askeri suçsuz bulurken, diğer 8 askere 18 ay ila 13 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

23.08.2024 12:18
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Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da, aralarında muvazzaf askerlerin bulunduğu 8 ordu mensubu, Pekin için casusluk yaptıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

CNA'nın haberine göre, Tayvan'da Çin adına casusluk ağı kurmakla suçlanan emekli subay Chen Yu-hsin hakkında başlatılan adli soruşturmanın ardından açılan dava sonuçlandı.

Tayvan Yüksek Mahkemesi, Kasım 2023'te açılan davada yargılanan 10 askerden 8'ine, 18 ay ila 13 yıl hapis cezaları verdi.

Mahkeme, kararında firari durumdaki Chen hakkında hüküm açıklanmazken yargılanan bir askeri suçsuz buldu.

Çin adına casus ağı kurma girişiminde bulunduğundan şüphelenilen Chen hakkında 2022'de başlatılan soruşturmada, sanığın emekli iki subayı daha kendisine yardım etmeye ikna ettiği, onların da biri subay 5 muvazzaf personelden rüşvet karşılığı askeri sırları sızdırdığı kaydedildi.

Çin'e firar edip teslim olacaktı

Casus ağını organize eden emekli subaylardan birinin orduda helikopter pilotu olan bir yarbayı Boeing CH-47 Chinook helikopter ile Çin'e kaçarak teslim olmaya ikna ettiği, ayrıca bir askere, "savaş çıkması halinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na teslim olacaklarını" söylediği bir video çektirdiği dava kayıtlarında yer aldı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tayvan'da Çin Casusluk Davası: 8 Asker Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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