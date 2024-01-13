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Çin'e ait yüksek irtifa balonları Tayvan'da görüldü - Son Dakika
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Çin'e ait yüksek irtifa balonları Tayvan'da görüldü

Tayvan'da bugün yapılan başkanlık ve parlamento seçimleri öncesinde Çin'e ait 2 yüksek irtifa balonunun Ada çevresinde görüldüğü bildirildi. Balonların sayısı son birkaç yılda artarken, Pekin yönetiminin seçim sürecinde istihbarat toplama çabasını gösterdiği düşünülüyor.

Çin\'e ait yüksek irtifa balonları Tayvan\'da görüldü
13.01.2024 - 08:07,
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Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da bugün yapılan başkanlık ve parlamento seçimleri öncesinde Çin'e ait 2 yüksek irtifa balonunun Ada çevresinde görüldüğü bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bugün sabah saatlerinde kadar Ada'nın kuzeyinde ve güneyinde 2 yüksek irtifa balonu tespit edildi.

Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattı olan "orta çizginin" ötesine uçan balonlardan biri doğuya yönelerek Ada'nın üzerinden, diğeri kuzey açıklarından geçti.

Bakanlık, ayrıca bugün sabahtan itibaren Çin ordusuna ait 8 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Balon uçuşları seçimler öncesinde arttı

Tayvan'daki seçimler öncesinde Çin'e ait yüksek irtifa balonlarının Ada çevresindeki uçuşlarının arttığı gözleniyor.

Savunma Bakanlığın paylaşımlarında ilk kez anıldığı 17 Aralık 2023'ten bu yana Ada çevresinde tespit edilen yüksek irtifa balonlarının sayısı 37'ye ulaştı.

Yılbaşından bu yana her gün en az bir Çin balonunun uçuşu rapor edildi.

Balonların elektronik istihbarat donanımlarını taşıdığından şüphelenilirken, uçuşlar, Pekin yönetiminin seçim sürecinde anlık istihbarat toplama çabasına hız verdiğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Balonların faaliyetinin artması, Pekin'in, seçim sürecinde Ada halkını etkilemeye, egemenlik iddiasını vurgulamaya yönelik bir eylemi olarak da değerlendiriliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, balonların varlığına dair sorulara "durumdan haberdar olmadıkları, konunun dış ilişkilerle ilgisinin olmadığı" yanıtını veriyor.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskısını artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA
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