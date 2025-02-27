Tayvan'da Çökme Olayı: Park Halindeki Araç 5 Metre Derinliğe Gömmüş - Son Dakika
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Tayvan'da Çökme Olayı: Park Halindeki Araç 5 Metre Derinliğe Gömmüş

Tayvan'ın Xinzhu şehrinde meydana gelen göçük, park halindeki bir aracın aniden yerin 5 metre altına düşmesine yol açtı. İncelemede, kaçak inşaatın bu felaketin nedeni olduğu belirlendi. Araçta kimsenin olmaması büyük bir tehlikeyi önledi.

27.02.2025 18:52
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- Tayvan'da çöken yol aracı yuttu

TAİPEİ - Tayvan'ın Xinzhu şehrinde park halindeki bir araç, yaşanan göçükte yerin 5 metre altına gömüldü.

Tayvan'ın Xinzhu şehrine bağlı Zhudong kasabasında yol aniden çöktü. Yaşanan göçük sebebiyle park halindeki bir araç, saniyeler içinde göçük sonucu oluşan çukura düştü. Araç 5 metre derinliğe gömülürken, araçta kimsenin bulunmaması büyük bir felaketi önledi. Bölgede yapılan ilk incelemenin ardından bir firma tarafından bölgede yapılan kaçak inşaat sonucu göçüğün meydana geldiği aktarıldı.

Zhudong Belediye Başkanı Guo Yuanzhang olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu arazi Ulusal Emlak İdaresi'ne ait. Bazı firmalar buraları park ve diğer amaçlar için işgal etti ve sonrasında da gereken alt yapı inşa edilmedi. Çöken yerin altyapısı eskiydi. Çelik kirişler bakımsızlıktan kırıldığı için zeminde çökme yaşandı" dedi.

Olay hakkında detaylı soruşturma başlatılırken, inşaat firması hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tayvan'da Çökme Olayı: Park Halindeki Araç 5 Metre Derinliğe Gömmüş - Son Dakika

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