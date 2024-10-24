Tayvan\'da Düşen Doğum Oranları Ciddi Sorun

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Tayvan Ulusal Kalkınma Konseyi (NDC) Başkanı Liu Chin-ching, ülkedeki doğum oranlarında görülen düşüşün "önlenmesinin zor" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, NDC Başkanı Liu, ülkede doğum oranlarındaki düşüşe ilişkin açıklama yaptı.

Liu, Tayvan'da doğum oranlarındaki düşüşün "önlenmesi zor" bir durum olduğunu belirterek, bu nüfus sorununun gelecekteki vergileri, tüketimi ve iş gücünü etkileyecek "ciddi bir sorun" olduğunu vurguladı.

Her geçen yıl azalan Tayvan nüfusunun halihazırda 23,4 milyon olduğu bilgisini paylaşan Liu, bu sayının 2070'e kadar 14,97 milyona düşmesini ve genç nüfusun 1,71 milyon azalırken yaşlı nüfusun 2,48 milyon artmasını beklediklerini ifade etti.

Liu, İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 15-49 yaş arası kadınlarda doğurganlık oranının 2018'de yüzde 1,06 olduğunu aktararak, bu oranın 2023'te yüzde 0,865'e düştüğünü bildirdi.

Tayvanlı gençlerin çocuk sahibi olmasını engelleyen iki temel faktörün eş bulma zorluğu ve yaşlılıkta ebeveynlere bakma sorumluluğu olduğunu vurgulayan Liu, doğum oranını artırmaya yönelik hükümet politikalarının başarısız sonuçlandığına da dikkati çekti.

Liu, son 16 yılda birbirini izleyen hükümetlerin, ülkedeki nüfus sorununu "kısa sürede çözülemeyecek bir ulusal güvenlik krizi olarak kabul ettiğini" belirterek, bu düşüşün önlenebilmesi için ayrılan hükümet bütçesinin artırılması gerektiğine işaret etti.